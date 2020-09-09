世上最大數碼相機首批照片公開　可攝得24公里外高爾夫球

攝影機可拍攝到遠距離外的高爾夫球（方圖示）。

美國能源部屬下的SLAC國立加速器實驗室，建造了一部世界上最大的數碼攝影機，解像度達32億像素，配合智利的大型綜合巡天望遠鏡（LSST）拍攝天空全景圖，能以最快的速度捕捉最闊、最深的夜空景象。實驗室周二（8日）公布首批32億像素的測試照片，顯示攝影機可拍攝到24公里外的一個高爾夫球，是有史以來解像度最高的照片。

這部「相機」設計精密複雜，擁有189個1600萬像素的影像感應器，劃分為25組，其中21組用於成像。每組感應器造價為300萬美元（約2325萬港元），歷時6個月才能全數安裝，感光能力將是人眼的1億倍。目前相機未完成組裝，預計明年中會開始測試工作。

雖然相機未完成組裝，但研究員已可利用今年1月完成組裝感應器的焦平面來拍攝首批圖像，當中包括表面凹凸不平的羅馬蔬菜，及發現宇宙存在「暗物質」的美國女天文學家魯賓（Vera Rubin）。照片解像度之大，需要378個4K超高清電視屏幕才能顯示一張全尺寸照片。

相機完成組裝後，與3.6厘米寬的普通全片幅數碼相機相比，其寬度超過5厘米，可拍攝到相當於40個滿月大小的部分天空。一旦安裝至智利的魯賓天文台，預計未來10年拍攝到200億個星系，有助科學家研究暗物質及暗能量，探索宇宙奧秘。