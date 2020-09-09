協助中東建立和平　特朗普再獲提名諾貝爾和平獎

美國總統特朗普最近成功令以色列和阿聯酋關係破冰，建立正常經濟關係。美媒周三（9日）報道，挪威有國會議員提名特朗普為明年諾貝爾和平獎候選人，讚揚他致力解決全球地區紛爭。

有關提名由北約議會挪威代表團團長吉加德（Christian Tybring-Gjedde）提出，他接受霍士新聞頻道訪問時指，認為特朗普比大部分過往的諾貝爾和平獎得獎者，更努力嘗試在國與國之間創造和平。他在提名信中讚揚特朗普政府在以色列和阿聯酋建立關係上發揮重要角色，又相信有更多中東國家會跟隨阿聯酋的做法。

吉加德稱特朗普在一些曠日持久的國際紛爭中提供新動力，例如印度和巴基斯坦的克什米爾邊境糾紛、南北韓爭端以及北韓棄核問題，又讚揚他在中東大規模撤兵，終止過去39年來美國總統向其他國家開戰或軍事介入國際衝突的做法，對上一次有美國總統這樣做是諾貝爾和平獎得主卡特。

吉加德指自己並非特朗普的頭號粉絲，認為和平獎委員會應根據事實評價對方。今次並非特朗普首次獲和平獎提名，吉加德與另一挪威國會議員前年於第一次美朝峰會後亦曾提名特朗普。