新冠肺炎：水門案記者新書　踢爆特朗普故意淡化疫情威脅

因揭發水門事件成名的《華盛頓郵報》資深記者伍德沃德（Bob Woodward）下周將出版的新書，踢爆總統特朗普在新冠肺炎疫情在美國爆發之前，早就收到通報知道病毒危險致命並具高度傳染性，卻不斷故意向美國公眾淡化事件，錯失了有效應對疫情的機會。

名為《憤怒》（Rage，暫譯）的新書直接引述特朗普親口說的話，講述特朗普向公眾「瞞疫」的時序。伍德沃德指，特朗普早在1月28日一個最高機密情報簡報中，就獲國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）通報，指新冠肺炎疫情可能會成為他總統任期內的最大國安威脅，特朗普聽到後也為之一驚；而副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）更警告，新冠肺炎疫情可能會與1918年使全世界5千萬人死亡的流感大流行一樣糟，並指出當時在中國，有一半感染者是毫無病徵的。在當時，美國只有不到10宗病例。

3天之後的1月31日，特朗普就應國安團隊的建議，對中國實施旅遊限制，但到了2月，伍德沃德形容那是一個失敗的月份，因為特朗普錯失了警告民眾病毒危險性、採取措施保護民眾的時機，不斷向公眾表示危機很小。

伍德沃德指，2月7日，即特朗普在彈劾案被裁定罪名不成立之後兩天，特朗普說稱自己之前一晚曾和中國領導人通電話，得知新冠病毒可以透過空氣傳播，而且比流感致命，但特朗普仍一直對外表示，國民面對的風險很低，還表示感染個案很快會在美國消失。

據伍德沃德說，特朗普在3月19日就知道病毒會威脅年輕人，「很多年輕人」受感染，但他在公開場合卻說出相反的意見，甚至在8月5日說過「兒童差不多是免疫的」。

美國在4月成為全世界最多新冠肺炎確診病例的國家，特朗普仍然表裏不一。他在4月3日的疫情簡報會中，公開地表示病毒「正在遠離」，但在4月5日，特朗普私底下卻向伍德沃德說：「這是很可怕的事情，難以置信。」；4月13日他又說：「它（病毒）很容易傳染，甚至到你不會相信的地步。」

書中又引述美國衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任、白宮抗疫小組成員福奇曾經對人批評特朗普的領導「毫無方向」，又指特朗普的專注力是「負數」，「唯一目標就是連任」。