國土安全部前情報主管投訴　遭高層施壓修改俄國干預大選情報

美國國土安全部一名前情報主管近日作出投訴，大爆自己被國土安全部領導層施壓，停止提供總統特朗普不喜歡的情報內容，例如是俄羅斯干預美國大選以及白人至上主義者的威脅，而他在拒絕「非法及不當地」修改情報報告後被降職。

國土安全部情報報辦公室前副次長墨菲（Brian Murphy）24頁的投訴書在周三（9日）公開，他投訴前國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）、現任代理部長沃爾夫（Chad Wolf）和現任副部長庫奇內力（Ken Cuccinelli）多次向他施壓修改情報評估，以支持政府政策及避免冒犯特朗普。

墨菲聲稱，沃爾夫在今年5月中開始，要求他將俄羅斯干預美國的情報評估，改為強調中國和伊朗的干預，「以免總統難看」。他指根據沃爾夫的說法，有關指示是來自白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）。

墨菲又指尼爾森和她的助手，曾要求他誇大從墨西哥邊境入境並與恐怖主義有關的非法移民數目，尼爾森更用了假數據向國會作供。

墨菲指控庫奇內力指使他修改一份報告的內容，使白人至上主義者造成的威脅看來沒那麼嚴重，又要他將左翼團體的資料加入報告，以響應政府對黑人弗諾伊德被殺後出現社會動蕩的所作論點。

墨菲稱他拒絕審查或操弄情報，因為有關做法「非法及不當」，亦會使國家陷入危險。而他在8月已被降職，成為國土安全部管理局副次長助理。國土安全部及白宮暫未對有關投訴作回應。