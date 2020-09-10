新冠肺炎：單日死亡數翻倍　軍方情報主管疑染疫亡

巴西的新冠肺炎疫情持續嚴峻，周三（9日）公布新增25,816宗確診個案，再多1075人病歿，死亡數字比前一天的504人翻倍。巴西陸軍情報中心（CIE）的主管敍里奧（Carlos Sydriao）疑亦死於新冠肺炎。

當地報道指，53歲的敍里奧疑感染新冠肺炎，留醫10天後於周二（8日）去世，但官方沒有公布其確切死因。其遺體於周三進行火葬，葬禮只准家屬參加。該國累計有逾419萬人染疫，當中超過12.8萬人死亡。

中國科興控股生物技術公司研發的疫苗，早前在巴西展開人體試驗。巴西聖保羅州州長多里亞（Joao Doria）周三（9日）表示，第三階段人體試驗結果理想有望成功，料最快可於12月推出。他指在第二階段試驗中，98%接種疫苗的長者產生免疫反應，目前9000多名巴西人參與該疫苗試驗，主要在聖保羅的布坦坦研究所（Butantan Institute）及另外11個地點，包括首都巴西利亞。

目前至少有兩款新冠疫苗，正在疫情嚴重的巴西進行試驗。俄羅斯已批准註冊的全球首款新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik-V），明年初會在巴西展開第三階段人體試驗，招募1萬名志願者。當地的實驗室和醫院集團公司美洲診斷公司（DASA SA）周三亦表示，已同意為美國聯合生物醫學公司子公司COVAXX研發的疫苗，在巴西展開第二和第三階段試驗。