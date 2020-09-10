水門記者揭25封特金私人書信　美朝險爆核戰

美國《華盛頓郵報》資深記者、曾揭發水門事件的伍德沃德（Bob Woodward），在即將出版的新書《憤怒》中公開25封此前從未曝光、美國總統特朗普與北韓領袖金正恩之間的私人書信內容，二人多次強調他們的友情，特朗普又指美朝幾乎打仗，是他令兩國避免開戰。

特朗普與金正恩有27封書信，特朗普公開過其中兩封，其餘則不為人知，伍德沃德檢視過書信內容後，節錄整理出重點內容。特朗普形容與金正恩之間的是「情信」，金正恩於2018年12月25日、即美朝新加坡峰會後半年去信特朗普，以「閣下」稱呼特朗普，指永遠不會忘記在全世界注視下，他緊緊握住特朗普的手，形容會面的情景就如奇幻電影。特朗普於3日後回信，稱不會質疑美朝之間達成的好結果，只有他們二人才能做到。

美朝於2019年3月在越南河內的峰會破局後，金正恩同年6月再去信特朗普，形容「我們103日前在河內共度光榮時光，是寶貴回憶，相信我們深厚及特別的友情會成為不可思議力量」。二人同月底在兩韓非軍事區板門店第三度會面，特朗普致函金正恩大讚會面非常美妙，兩日後特朗普再度去信，並附上22張會面當日的相片。金正恩一個月後回信，卻表明對美韓未停止軍演感失望，認為受冒犯。

伍德沃德透露，特朗普於2017年經常以「火箭人」等稱呼金正恩，令其國安團隊憂慮情況可能接近爆發核戰。特朗普去年12月接受伍德沃德訪問時，直指：「他（金正恩）完全準備開戰，預計他會，但最終我們見面了。」特朗普又說，如果不是他當總統，美國可能陷入戰爭了。

新書亦披露河內峰會細節，聲稱特朗普在會面時提到北韓的核設施，知道朝方每一個核設施位置，問北韓何時會拆除它們。當金正恩表明不讓步時，特朗普改用另一個態度，問金正恩除了發射火箭之外有沒有其他事會做，建議兩人一同去看電影或打哥爾夫球。 伍德沃德檢視過上述信件後，特朗普於今年1月致電他，警告不要嘲弄金正恩，不希望因而令兩國陷入戰爭，特朗普更曾講粗口。

伍德沃德亦指，特朗普在提及北韓時透露美國研發了一套秘密核武系統，聲稱是「我們擁有中俄領導人從未聽過的東西」。一名匿名知情人士確認有上述新武器，對特朗普提到此事感驚訝，無交代更多詳情。