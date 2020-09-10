拜登支持度達52%　領先特朗普12個百分點

美國總統選舉逼近，周三（9日）的最新民調顯示民主黨總統候選人拜登以52%支持度，領先特朗普的40%，差距擴大至12個百分點。

英媒與民調機構益普索於上周四（3日）至周二（8日）訪問823名選民，52%指會投票給拜登，40%選擇特朗普，另有3%受訪者會投給其他候選人，5%未決定。報道指，今屆未決定支持主要政黨候選人的選民比例，不足2016年大選時的一半，而拜登當前在普選票有優勢，即使未決定投票的選民最終選擇特朗普，特朗普仍會輸普選票。

美國選統選舉計算的是「選舉人票」並非普選票，各州選舉人團會根據大選日的結果選擇候選人，候選人取得270張選舉人票就勝選。在上屆大選，前國務卿希拉妮的普選票多過特朗普，惟特朗普贏選舉人票，最終入主白宮。

民調亦顯示，28%受訪者指候選人處理新冠肺炎疫情的能力是投票標準，23%稱關注候選人恢復公眾信任政府的能力，19%注重振興經濟，14%希望由在犯罪問題有強硬立場的候選人當總統。51%受訪者認為拜登處理疫情表現會更好，38%說特朗普更好；45%選民則認為特朗普會更強硬地應對犯罪及社會動盪，拜登只有40%。

報道特別提到，各大傳媒至今的民調顯示拜登在亞利桑那州、威斯康辛州、密歇根州、賓夕凡尼亞州及佛州這幾個搖擺州的支持度比特朗普高，但近來數周領先優勢收窄。