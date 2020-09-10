賀錦麗丈夫律師行被揭與華關係密切　曾聘前中共官員

美國總統特朗普多次指摘民主黨總統候選人拜登親華，其副手賀錦麗近日亦被揭，丈夫任德龍（Douglas Emhoff）與中國關係密切。美媒指，任德龍有份合夥的律師事務所幾乎專做中共相關的生意，甚至聘用前中共官員。報道質疑，賀錦麗一旦當選會引起利益衝突，白宮恐被該事務所利用。

美國網媒《國家脈搏》（The National Pulse）報道，任德龍自2017年開始，擔任是歐華律師事務所（DLA Piper）知識產權與技術實踐，以及媒體、體育及娛樂部門的合夥人。該事務所與中共相關的業務經驗近30年，有逾140名律師隸屬其中國投資服務分部，在歐美亦設有專門為中國開展諮詢業務的平台。

報道指，該律師事務所聘請不少中方官員，以加強在中國的業務。其中包括該事務所的訴訟與監管部門主管兼國際仲裁部門聯合主管楊大明（Ernest Yang），生於香港的他於2013年被任命為中共政協委員，去年更獲委任上海市政協常委。

另外，該事務所的高級顧問趙菁（Jessica Zhao），曾任中國國際經濟貿易仲裁委員會（CIETAC）的副秘書長，CIETAC於1956年由中共設立，隸屬於中國國際貿易促進委員會。而事務所合夥人之一的劉果萊（Gloria Liu），曾代表主要投資者與TikTok母公司字節跳動商討協議。還有一名顧問菲利普斯（James Phillips），則自稱曾為中國駐澳洲大使館擔任顧問。

報道又指，該律師事務所的客戶不少是中國國有企業，如曾為中國東方航空、中國南方航空、中國黃金集團等，以至有份參與推廣一帶一路倡議的中國招商局，提供顧問服務。該事務所與中國科企騰訊在食品速遞應用程式「每日優鮮」（Miss Fresh）亦有合作關係；美國前防長、拜登支持者科恩（Bill Cohen）創辦的科恩集團，也自稱與該事務所有強大的戰略夥伴關係。