婦產科醫生性侵數十名病人被控　楊安澤妻子曾受害

美國紐約前婦產科醫生哈登（Robert Hadden）近20年來涉嫌性侵數十名病人，受害人包括前民主黨總統初選參選人楊安澤的妻子盧艾玲，以及未成年少女。哈登於周三（9日）被拘捕，並控以6項聯邦性侵罪名。

哈登周三早上在位於新澤西州恩格爾伍德（Englewood）的住所被捕，距離曼哈頓約16公里。他被控「慫恿及勸說6名受害人，跨州參與非法性活動」，引誘她們前往紐約後再施魔爪。20多名出來指證他的受害人稱，哈登會在陰道檢查時沒必要地撫摸及插入她們體內，偷偷為病人口交，發表不當的性相關言論等。

哈登於當晚出庭應訊時，否認上述6項控罪。檢方認為他可能潛逃，反對讓他保釋，但法官最後准他以100萬美元（約780萬港元）保釋。檢方在記者會上形容，哈登是「穿白袍的捕獵者」，專挑沒有戒心的受害者，包括他當年接生的一名少女。

報道指，今次是哈登第二次因涉嫌性侵病人，而遭聯邦檢察官起訴。他於2016年與曼哈頓地區聯邦檢察官萬斯（Cyrus R.Vance Jr.）達成認罪協議，雖然被吊銷醫生執照，卻不需入獄。該次輕判引起廣泛批評，亦有愈來愈多女性公開自身遭遇，楊安澤的妻子盧艾玲今年1月亦透露，2012年懷孕時曾在診所內遭哈登性侵。