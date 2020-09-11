大毒梟「矮子」：我唯一上癮的是女人　有23名兒女

綽號「矮子」的墨西哥大毒梟古茲曼惡名昭彰，曾兩次越獄，惟最終仍落網，他因為多年來走私至少二百噸可卡因、海洛英、冰毒和大麻到美國，被控運毒、洗錢、非法藏械等罪名，去年在紐約被判終身監禁。他近日在獄中接受犯罪學家訪問時，稱自己「唯一上癮的是女人」，更大爆自己有23名兒女。

63歲的古茲曼現在正於科羅拉多州的超高度設防監獄服刑，他在2015年7月第二次越獄之後，2016年被墨西哥的安全部隊捕獲，當年墨西哥犯罪學家卡諾（Mónica Ramírez Cano）曾到當地監獄訪問他。卡諾在周一（7日）將約一段5秒長的訪問片段放上Twitter，片段中她問道︰「你對甚麼上癮？」古茲曼答道︰「沒有。我只對女人上癮。」

據外界所知，古茲曼有4段婚姻，共有10名兒女：1977年他與首任妻子埃爾南德斯（Alejandrina María Salazar Hernández）結婚，育有4名子女；之後娶了銀行文員佩納（Estela Peña）作第二任太太，兩人沒有孩子；80年代中期，古茲曼與第三任太太佩雷斯（Griselda López Pérez）結婚，誕下4名子女。曾是選美冠軍的科羅內爾（Emma Coronel）2007年與古茲曼結婚後，2011年為他誕下了一對孖女。不過，古茲曼在訪問中向卡諾表示，自己有其實有23個孩子。