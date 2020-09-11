被指故意淡化新冠肺炎疫情　特朗普反咬記者：為何不一早報道？

特朗普（左）質疑伍德沃德（右）為何沒有及早報道他的說話內容。

美國總統特朗普被「水門案」資深記者伍德沃德在新書中踢爆他早在今年一月就知道新冠肺炎疫情的威脅，但一直故意向美國公眾淡化事件，引來外界嘩然。特朗普周四（10日）社交網站上發文反咬伍德沃德，直指他如果從採訪中得知疫情對公眾健康構成重大危險，為何不提早告知美國民眾。

特朗普在Twitter寫道：「伍德沃德得知我的說話已有數月之久，如果他覺得（提及疫情的）內容很嚴重或很危險，為什麼他沒有立刻報道，以便挽救人命呢？他的職責不是應該這麼做嗎？不是的，因為他知道我講得很好，是很妥當的回答。大家冷靜，不要恐慌！」

伍德沃德周三（9日）解釋了他為何沒有第一時間公布採訪特朗普的內容，那是因為需要時間查證特朗普私下對他所說的是否屬實，因為特朗普經常說一些沒有真憑實據的事情；基於記者職責，他須要查證。

副總統彭斯周四接受霍士新聞訪問時也為特朗普辯護，指二戰期間英國政府也呼籲民眾「保持冷靜，繼續前進（Keep Calm and Carry On）」，特朗普就是希望保持冷靜與自信的態度，在動盪的局勢中面對美國人民。