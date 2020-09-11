新冠肺炎：共和黨6500億美元紓困法案　參院否決

美國共和黨早前提出「瘦身版」的新冠肺炎紓困法案，周四（10 日）在參議院以47票贊成對52票反對否決。除了出席的民主黨人全部投反對票外，共和黨肯塔基州參議員保羅亦倒戈。

共和黨該項被稱為「瘦身版」的紓困法案，預算達6500億美元（約5.07萬億港元），遠低於民主黨早前提出、並於5月在眾議院通過的3萬億美元（約港元）刺激經濟方案。共和黨的法案包括撥款1050億美元協助學校復課、2580億美元為小型企業提供第二輪貸款、每周額外失業救濟金300美元等，此外，亦為美國郵政、農民及兒童照顧服務，以及疫苗研究等提供資助。

參議院少數黨領袖舒默預料，紓困法案遭否決後，將迫使參議院多數黨領袖麥康奈爾重回談判桌。

另外，在應對新冠肺炎疫情方面，美國政府早前限制所有來自中國內地、伊朗、歐洲神根公約地區、英國、愛爾蘭及巴西的航班，必須在美國15個指定機場降落，並加強篩查入境旅客的健康情況。疾病控制及預防中心（CDC）周三（9日）發表聲明指，下周一（14日）起取消上述措施。

聲明指出，數據顯示加強篩查對找出患者成效有限，因為部分患者只有輕微，甚至是沒有病徵，當局會將資源集中在教育旅客，同時亦建議航空公司以電子方式取代人手收集旅客資料，減少因人群聚集及排長龍而增加的病毒傳播風險，同時鼓勵來自高危地區的旅客入境後自我家居隔離14天。