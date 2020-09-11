俄勒岡州疏散近50萬人　山火蔓延3州釀16死

美國西部多個州的山火持續，威脅居民安全，當局需發出緊急疏散令，其中俄勒岡州有近50萬人需離開家園暫避，數目佔全州人口一成。在加州，周四（10日）再有7人在山火喪生，令死亡人數增至10人，連同華盛頓州及俄勒岡州，共16人死於這場山火。

俄勒岡州州長布朗周四在記者會上表示，山火在過去3日已焚毀該州約36.5萬公頃土地及造成死亡，但暫時未知確實數字。有報道指州內至少有3人喪生，當中包括一名男童及其祖母。俄州緊急管理部則指，截至周四早上，火場多達39處，由於熾熱的強風持續，該州西北部的山火在周四下午特別嚴峻。

在位於俄勒岡州波特蘭南面48公里的克拉克默斯縣，由於山火猛烈，當局需下令救火的消防員暫時收隊，而縣內的莫拉拉市亦因山火逼近，當局需強制9000人撤離，在5號州際公路附近的一間女子監獄亦需疏散以策安全。

除俄勒岡州外，山火亦肆虐華盛頓州及加州。華盛頓州東部農業小鎮莫爾登受創尤烈，鎮內的消防局、郵局、市政廳及圖書館全被焚毀。連串由閃電引發的「北部綜合山火」，則橫掃加州三藩市東北部，焚毀逾2000間房屋及建築物。當局繼於周三發現3人於山火中喪生後，周四再發現7名死者，同時在搜尋16名失蹤者。

而一批於上周末在加州塞拉國家森林度勞動節假期的露營及登山客，因為山火被困，當局派出軍方直升機協助他們離開。總統特朗普周四向加州州長紐瑟姆表達慰問，並重申會全面支持加州政府應付山火。