認同特朗普對華評估　拜登上台或繼續強硬應對

美國下屆政府的對華立場備受外界關注，民主黨總統候選人拜登的競選顧問表示，民主黨大致認同特朗普政府對中國是破壞性競爭對手的評估，一旦拜登當選會擴大美國在戰略高科技領域競爭的行動，遏制中國的經濟力量及影響力。美媒指，這反映即使拜登上台，中美關係會繼續緊張。

《華爾街日報》周四（10日）報道，拜登的高級競選顧問坎貝爾（Kurt Campbell）表示，民主黨大致同意總統特朗普對中國掠奪行為的評估，但其應對手法一團糟。拜登上台後會擴大由美國政府支持、在人工智能、量子計算、新一代5G無線網絡標準等戰略領域競爭的行動，打擊中國影響力及減少中美相互依賴。

報道又指，拜登陣營雖然批評特朗普政府對華徵收懲罰性關稅是自我毀滅，但拒絕承諾撤銷關稅，僅稱會重新檢視，部分民主黨國會議員亦希望拜登保留部分關稅，保護美國工人。

拜登亦需處理民主黨內部在貿易、軍事的對華立場，部分黨友希望大幅削減國防預算，另有黨友認為要向亞洲盟友提供更多軍事援助。在貿易方面，有民主黨人反對美國簽署新的自由貿易協議，亦有人認為新協議有助加強同盟對抗中國。

有分析相信，特朗普與拜登應對中國的策略不同，後者反對特朗普陣營的新冷戰論述，主張與盟友共同對抗中國，惟不論誰人上場，美國的對華政策只會更強硬，因為中國已改變，美國對中國的看法亦有變。

美國議員於今個國會會期提出逾200項有關中國的法案，是上個會期的一倍。有眾議員周四公開指中國已不是美國的朋友，而是長期威脅，美國應進一步減少對中國的依賴。

特朗普多次批評拜登立場親華，他周四再在Twitter發文，稱：「我採取最強硬行動對抗中國竊取密歇根州的就業崗位，瞌睡拜登（Sleepy Joe Biden）揚言撤銷對華關稅，允許中國恢復掠奪。拜登的議程由中國製造，我的則由美國製造！」