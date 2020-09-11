美制裁烏克蘭議員　涉散播美官員不實消息干預大選

美國財政部周四（10日）發聲明，宣布制裁烏克蘭議員杰爾卡奇（Andrii Derkach），指他與俄羅斯有聯繫，透過發布與今屆大選有關的美國官員不實消息，企圖破壞選舉，就如俄羅斯干預2016年美國大選一樣。財政部無點名提及涉事美國官員身份，外界猜測是早前捲入烏克蘭貪污醜聞的民主黨總統候選人拜登。

財長姆紐欽在聲明中表示，杰爾卡奇與俄國情報部門關係密切，十多年來一直是活躍的俄國特工。他又指杰爾卡奇至少從去年底到今年中展開秘密活動，透過在西方媒體受訪及記者會等，對與應屆美國總統選舉有關的政府官員作出虛假和未經證實陳述，促使烏克蘭和美國在選舉日之前展開涉及貪污的調查。

聲明又提及杰爾卡奇在今年5月至7月，發布經編輯的錄音和沒證據的資料，意圖影響美國的選民、知名政治人物及官員。

有美媒報道，杰爾卡奇去年12月曾與到訪烏克蘭的美國總統特朗普私人律師朱利安尼會面，今年2月又在後者的電台節目中，發布有關拜登的未經證實負面消息，指拜登任副總統時運用權力，要求時任烏克蘭總統波羅申科放棄調查其長子亨特在烏克蘭涉貪的案件，而特朗普之後亦多次在Twitter轉發杰爾卡奇的指控。