特朗普抵密歇根州展競選活動　揶揄州長封城

美國總統特朗普周四（10日）乘空軍一號總統專機，前往密歇根州展開競選活動。他抵埗後即駁斥民主黨籍密歇根州州長惠特默擔心活動有大多人聚集，可能增加傳播新冠肺炎風險的說法，並呼籲惠特默讓學校復課及重開該州。

惠特默周四早上在記者會上表示，若特朗普的造勢大會有太多人擠在一起，而他們又沒戴口罩的話，她擔心人們為防疫所作的努力付諸東流。特朗普啟程前則呼籲惠特默開放該州，盡早讓學校復課；又指歐洲的新冠肺炎確診數字爆升，但美國的個案則平穩，認為美國疫情正在好轉。

特朗普抵達密歇根州後，在機場停機庫內向數千名支持者演說，當中大部分人沒戴口罩。特朗普就華盛頓郵報資深記者伍德沃德在新書中，指他早已知道新冠肺炎疫情的威脅作回應。他指自己沒有講大話，因為他早就限制中國人入境，反映他一早已知疫情有多嚴重。他又指有人希望他在知道疫情爆發時表現得驚慌失措，大呼「要死人了」，但他不會這樣做，因為人們需要冷靜，而不是像個瘋子般失控。

另外，特朗普將於本月29日，與民主黨對手拜登在俄亥俄州展開首場總統競選辯論。拜登周四在網上籌款活動上表示，預料特朗普在辯論中會以他及其家人作為攻擊議題，但他不會中圈套與對方「泥漿摔角」以私人生活攻訐。拜登說會聚焦向美國人說出自己比特朗普更適合當總統的地方。他說：「特朗普是我曾共事過最差勁的總統，人盡皆知他是怎樣的人，我只會談我自己。」