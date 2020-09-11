美軍西太平洋演習　提升聯合作戰能力

美國加強在西太平洋的軍事活動制衡中國，美軍宣布本月14日至25日在關島及北馬里亞納群島舉行大型演習，動員航空母艦在內多艘軍艦、100架飛機及1.1萬名士兵，展示海軍、空軍、陸軍及海軍陸戰隊的聯合作戰能力。

美軍太平洋艦隊周五（11日）公布「勇敢之盾2020」（Valiant Shield 2020）內部跨軍種聯合演習詳情，參與部隊包括列根號航空母艦戰鬥群及美利堅號遠征打擊群，焦點是在遠洋及深海地區的整合訓練，提升聯合部隊在海陸空及網絡空間，對目標的探測、尋找、追蹤及交戰能力，向盟友展示美方對印太地區自由及開放的承諾。

演習將展示美國海軍艦隊行動及聯合部隊的作戰能力，內容包括海上安全行動、反潛及防空演習、兩棲行動等，並透過整合作戰概念，協助發展在地區及全球的力量投射能力，而該能力將提供一系列選項，捍衞美國及其在各地盟友、夥伴的利益。

列根號周四（10日）下午返回在日本的母港橫須賀基地，停留半天後至翌日早上再度出港。美軍指列根號短暫停靠基地旨在補給，與早前有船員感染新冠病毒無關。

環太平洋軍演上月底結束後，美軍驅逐艦巴里號、一艘洛杉磯級攻擊核潛艇及補給艦約翰‧埃里克森號、澳洲護衞艦斯圖爾特號及阿蘭塔號、日本直升機護衞艦伊勢號及護衞艦足柄號、南韓驅逐艦忠武公李舜臣號及西厓柳成龍號，周三（9日）組成多國編隊由夏威夷駛往關島，途中展開整合式多領域行動，加強聯合作戰能力。