華對美使領館採對等限制　包括美駐港總領館

中美外交角力再度升級，中國外交部周五（11日）宣布，中國近日已發出外交照會，對包括美駐香港總領館在內的所有美國駐華使領館及其人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館的高級外交官及其他所有人員。

外交部表示，去年10月以來，美國務院對中國駐美使領館及其人員在美正常履職多次出台限制措施。美方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

外交部強調，中方上述舉措是對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應。中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作。中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往，中方再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法。中方將根據美方行動作出對等回應。

據了解，華府此前曾對所有駐美的中國高級外交官之工作活動實施限制，事前必須經美國國務院批准；其中，中國駐美高級外交官如要訪問美國大學、會見地方官員，以及在駐美使領館範圍外舉行超過50人的文化活動前，一律先得美方批准；美國國務院亦將確保所有中國駐美使領館的官方社交媒體帳戶，均識別為中國政府帳戶。