左右翼頻衝突　FBI預期選舉威脅及襲擊增加

距離美國總統選舉不足兩個月，面對國內左右翼衝突升級，聯邦調查局（FBI）最近向各地執法部門發出簡報，預期來自本土激進分子、與選舉有關的威脅甚至暴力襲擊增加；又稱由上月開始留意到有暴力激進分子，威脅總統候選人。

美國傳媒周四（10日）報道，FBI上月21日在發給各地執法部門的簡報中，提到暴力激進分子威脅今屆大選的候選政客及政治活動，部分人更縱火或向政黨官員寄出具威脅性質的包裹。特別的是，FBI在簡報中沒有明確指出，這些暴力激進分子屬於左翼抑或右翼組織，但預期這些威脅將隨選舉投票日逼近而增加。

不過，FBI在簡報提及的兩宗案例，均與特朗普可能在大選落敗有關。其中一宗涉及一個暴力激進民兵組織成員，他們討論襲擊當選官員或攻入州議會大樓殺害議員的計劃，更稱有必要在民主黨可能重奪白宮前下手，以防收緊槍械管制。

至於另一宗案例來自去年底，一批以俄亥俄州為基地的激進分子討論引爆自製炸彈，希望這能觸發國內一場「種族戰爭」；若特朗普成功連任，他們的行動將是針對2024年大選。相反，若特朗普無法勝出今屆大選，行動將加快展開。