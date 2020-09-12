美轟炸機本土出擊　直奔俄北空域挑釁

美俄軍事角力近日升級，美軍周四（10日）再度執行針對俄羅斯的轟炸機特遣隊任務，3架B1B超音速轟炸機由本土出發後，飛入俄國「後花園」、北冰洋的東西伯利亞海空域。俄方批評美軍轟炸機頻頻飛近邊界，是帶有敵意及挑釁。

美國歐洲司令部周五（11日）指轟炸機從德州戴斯空軍基地，飛往俄羅斯北部對出、弗蘭格爾島及新西伯利亞群島附近的國際空域，之後降落在阿拉斯加州艾爾森空軍基地，準備執行下一次部署歐洲的行動。這是首次由空軍預備役部隊執行歐洲轟炸機特遣隊任務，飛行距離逾7900公里，任務時間長達14小時。

連同正在英國部署的6架B52H戰略轟炸機，今次任務展示美軍可同時「兩路夾擊」，在歐洲司令部東翼及西翼運用駐守本土的部隊。歐洲司令部負責地區包括俄羅斯全國領土，而今次轟炸機執行任務的地點，是該司令部負責地區的最東之處，反映了美軍轟炸機機隊隨時在全球任何一處地方，支援任務的能力。

另一邊廂，俄羅斯空天軍司令蘇羅維金周五表示，俄軍戰機上月在波羅的海、巴倫支海、黑海及鄂霍次克海上空，總共27次攔截飛近俄國邊界的美國及北約軍機；又指控美軍派駐英國的B52H，上月31日及本月4日分別在愛沙尼亞及亞速海上空，對俄羅斯加里寧格勒州及西南地區，展開巡航導彈攻擊模擬演練。