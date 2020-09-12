華府從中斡旋　以色列與巴林關係正常化

在美國斡旋下，巴林周五（11日）成為最新一個同意與以色列在外交、商業、安全及其他關係正常化的阿拉伯國家。美國總統特朗普、以色列總理內塔尼亞胡及巴林國王哈馬德發聯合聲明形容，「這是促進中東和平的歷史性突破」。

特朗普率先在Twitter上載三國部分聯合聲明，形容今天再有歷史性的突破，因為美國兩位偉大的朋友以色列與巴林同意達成和平協議，又指這是30天內再有與以色列和解的阿拉伯國家。他在白宮向記者說：「沒有比這協議更有力回應引發911恐襲的仇恨。」

特朗普、內塔尼亞胡及哈馬德在這份長達6頁的聯合聲明中稱，有關協議將使以色列及巴林開啟直接對話及聯繫，將繼續推動中東正面轉型，增強地區穩定、安全及繁榮。至於巴勒斯坦方面，聲明僅稱多國將繼續努力為以巴衝突達成公正、全面及持久的解決方案，讓巴勒斯坦人能充分發揮潛力。

對於以色列於30天內與另一阿拉伯國家關係正常化，特朗普女婿庫斯納表示，「這太快了」。他指中東地區對以色列早前與阿聯酋宣布關係正常化的反應非常積極，希望未來還有更多。而內塔尼亞胡除歡迎協議之餘，亦感謝特朗普：「我們花了26年時間才與阿拉伯國家達成第二份和平協議，但第三份至第四份只花29天，未來還會有更多協議。」

與此同時，挪威國會議員雅各布松（Magnus Jacobsson）周五表示，已提名美國、科索沃及塞爾維亞三國政府競逐諾貝爾和平獎，理由是貿易及通訊是和平的重要基石，而它們透過在美國白宮簽署合作協議，為和平及經濟發展共同努力。