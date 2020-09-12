美警殺黑人：法院開審　4涉案前警員互卸責

美國明尼阿波利斯黑人男子弗洛伊德（George Floyd）5月遭白人警員跪頸致死後，引發國內示威風波。4名涉案前警員互相推卸責任，各人的辯護律師均拒絕會審。法院周五（11日）舉行聆訊，法官會決定是否允許分開審訊。

案發於5月25日，4名前警員分別是主犯沙文（Derek Chauvin）﹑萊恩（Thomas Lane）、姜（J.Alexander Kueng）及陶都（Tou Thao）。沙文被控二級謀殺罪及誤殺罪，另外3人被控協助和教唆謀殺罪。各人的辯護律師要求個別審訊，因他們對案件的陳述不一，且互相指摘，故有機會出現敵對辯護。惟檢察官認為四人被指控的性質相似，應聯合審判。

周五聆訊沙文會首次現身法庭，由於保釋金額高達100萬美元（約780萬港元），他是唯一仍然被羈留的被告。沙文的律師辯稱，他的當事人不是最早到達現場，並不清楚案發的完整經過，惟他到達時見同事萊恩和姜嘗試將不斷掙扎的弗洛依德押上警車。沙文的律師亦提及兩位同事沒安撫弗洛依德的情緒，和及時叫救護車，認為二人處理未果，要為弗洛依德的死負責。他先前辯稱弗洛伊德是死於毒品作用，而非壓頸動作。

萊恩和姜的律師辯稱他們皆為警隊新人，只是服從沙文的指令，沙文已任職19年。另外，律師強調指萊恩只負責壓腿，更曾兩度詢問沙文是否需要改變弗洛依德的姿態，但遭到拒絕。陶都則尋求撤銷控罪，他強調當時被要求到場增援，只是專注於維持秩序，不清楚身後情況。惟警方的隨身鏡頭記紀錄顯示，眾人制服弗洛依德不果時，陶都建議將他壓在地上。故陶都卸責未遂，檢察官反對撤控，認為所有警員均有責任去制止其他警員犯罪。