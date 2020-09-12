拜登組「戰時內閣」抗疫　特朗普將赴內華達拉票

新冠肺炎疫情肆虐，是美國下屆政府面對的難題之一。美媒周五（11日）報道，民主黨總統候選人拜登自3月起成立「候任戰時內閣」，制訂他入主白宮後的抗疫方案，包括擴大檢測、統籌疫苗接種等。

拜登的高級政策顧沙利文（Jake Sullivan）透露，克林頓政府時期的食品及藥物安全局專員凱斯勒（David Kessler）及奧巴馬政府時期的醫療總監默西（Vivek Murthy）是團隊的抗疫顧問之一，二人與另外4人組成6人小組，協助制訂拜登的抗疫方案。

沙利文指，拜登方案比總統特朗普的更有力，若明年1月華府換屆後疫情仍持續，拜登成為總統後將敦促州及地方首領強制民眾戴口罩，參照二戰時期小羅斯福政府的戰時生產委員會成立一個小組加強病毒檢測工作，以及訂立詳細的疫苗分發計劃。

另一邊廂，特朗普本周末將到搖擺州內華達州拉票，他上屆以2.7萬票之差不敵民主黨對手、前國務卿希拉妮。有分析相信，特朗普今屆有望奪得該州，因州民近日對他的施政表現滿意度上升，內華達州雖然只佔6張選舉人票，在選情咬緊時有機會成為造王者。