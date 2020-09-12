美澳日韓軍艦會師關島　聯合演習制華

美國繼續拉攏盟友圍堵中國，周六（12日）起一連兩天與澳洲、日本及南韓，在關島水域舉行「太平洋先鋒」（Pacific Vanguard）聯合軍演，動員9艘艦艇及1500人。

參與演習的艦艇分別是美軍神盾驅逐艦巴里號、一艘洛杉磯級攻擊核潛艇及補給艦約翰‧埃里克森號、澳洲護衞艦斯圖爾特號及阿蘭塔號、日本直升機護衞艦伊勢號及神盾艦足柄號、南韓驅逐艦忠武公李舜臣號及西厓柳成龍號；美軍亦派出P8海上巡邏機，而演習內容包括聯合機動、水面作戰、實彈射擊、反潛作戰及海上補給。

美軍指演習提供真實及相應訓練，加強參與國在海上策劃、交流及執行複雜的海上行動，而美方聯同盟友及夥伴承諾維護全球公域的穩定及自由進出。日本海上自衞隊稱加強之間的合作，肯定有利於西太平洋地區和平及穩定。澳洲皇家海軍稱，演習進一步加強本身強大的澳日韓美同盟，提升有利於印太地區和平及穩定的能力。

「太平洋先鋒」下周日（13日）結束後，美軍翌日（14日）至本月25日期間，在關島及馬里亞納群島舉行「勇敢之盾2020」（Valiant Shield 2020）內部跨軍種聯合演習，動員航空母艦在內多艘軍艦、100架飛機及1.1萬兵力，展示聯合作戰能力。