社會進步指數公布　專家指美國如發展中國家

2020年社會進步指數（Social Progress Index）上周四（10日）公布，排列出全球163個國家社會進步程度，其中美國只排第28位。美國傳媒上周五（11日）報道，眾多上榜國家當中，只有美國、巴西及匈牙利人民的生活較2011年指數創立時更差。有專家對此大感憂慮，「我們（美國）就像一個發展中國家。」

《紐約時報》報道，有關指數收集安全、自由、環境及教育等50項幸福指數，來衡量生活質素。排行頭3位依次是挪威、丹麥及芬蘭，而新西蘭及澳洲則分別排在第4及第8位。亞洲國家當中，以日本排名最高，排名第10，中國則位列100。

報道續指，美國擁有巨大的財富、軍事實力及文化影響力，但排名已由2011年的第19位，下降至本年度的第28位，甚至排在愛沙尼亞、捷克、塞浦路斯及希臘等較為貧窮的國家之後。與此同時，美國在大學質量方面居首，但在獲得優質基礎教育只排第91位；至於醫療技術亦領先世界，但在獲得高質量醫療服務排名亦只得第97位。

對於美國在多項指數並非排在前列，哈佛大學商學院教授、指數顧問團主席波特（Michael Porter）表示，有關數據描繪美國令人震驚的狀況，「我們希望它能成為行動號召。」

2020年社會進步指數國家排名（只列部分）：

1. 挪威

2. 丹麥

3. 芬蘭

4. 新西蘭

8. 澳洲

10. 日本

28. 美國

100. 中國