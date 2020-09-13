特朗普質疑拜登曾服藥　改善辯論表現

美國總統選舉本月29日迎來首場候選人辯論，爭取連任的總統特朗普，曾多次攻擊大選對手、民主黨總統候選人拜登的認知能力。特朗普近日接受霍士新聞的專訪，質疑對方曾服藥改善黨內辯論的表現，否則連一句完整的話都說不出來。

該專訪於當地時間上周六（12日）播出。特朗普向主持人皮羅（Jeanine Pirro）表示，拜登可能服藥，稱：「那是我聽到的，我指可能涉及藥物，我不知道你如何由連完整句子都組織不到那麼差（改善過來）。」他稱，所指的拜登初期在黨內總統提名辯論中的遲疑表現，到在南卡羅萊納州取得逆轉的勝利。

特朗普又稱：「你看到有些辯論有那麼多人在台上…他（拜登）如何可以跑出呢？」特朗普認為，拜登之所以勝出黨內初選，只因麻省參議員沃倫沒有退出，令進步派的票數被分薄。他稱：「如果她退出，（佛蒙特州參議員）桑德斯一定會勝出『超級星期二』的所有州份，他就會取代拜登。」

今次並非特朗普首次質疑拜登服藥改善表現，他8月接受《華盛頓觀察家報》訪問時，亦曾質疑對方表現突飛猛進與藥物有關，更要求對方出席首場電視辯論前提交藥物測試報告。而特朗普的長子唐納德近日亦被質疑，在共和黨全國代表大會前服食可卡因。