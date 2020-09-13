西岸山火增至28死　特朗普將視察加州災區

加州三藩市的天空因山火而染紅。（中新社圖片）

美國加州山火越燒越烈，殃及俄勒岡州及華盛頓州，上周六（12日）相對潮濕的天氣有助減慢山火蔓阻，上述3州增至合共28人死於山火。總統特朗普周一（14日）將前往加州視察災情，民主黨總統候選人拜登則趁機批評特朗普的氣候政策。

俄勒岡州部分社區燒得與二戰歐洲戰場遭轟炸後的情況無異，建築物燒至頹垣敗瓦，傑克遜縣有50人失蹤。加州28處山火燒毀1.13萬平方公里土地，1.6萬名消防員出動控制火勢。白宮表示，特朗普將到加州麥克萊倫公園視察，聽取山火簡報。

拜登批評特朗普不信氣候變化帶來的影響，指對方處理氣候危機的做法不妥，雖能否認現實情況但事實擺在眼前。加州、俄勒岡州及華盛頓州的民主黨籍州長與其他黨友，都認為山火是全球暖化的後果。

另一邊廂，俄勒岡州消防隊長沃克（Jim Walker）早前行政休假，署方其後宣布已接獲其請辭，副手魯伊斯-坦普爾（Mariana Ruiz-Temple）會接替職務。有指，沃克是因上司對其處理山火的能力失去信心及信任，因此令他辭任。