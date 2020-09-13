19議員致函迪士尼CEO　促交代與新疆合作關係

迪士尼新片《花木蘭》引起關於新疆人權的爭議持續，美國共和及民主兩黨共19名國會議員，上周五（11日）致函華特迪士尼行政總裁包正博，要求對方交代與新疆當局的合作關係，包括他們之間達成的合約協議，並質問對方對新疆政治複雜性的認知度。

共和黨參議員魯比奧、民主黨參議員梅嫩德斯、民主黨眾議員麥戈文等人向包正博致函，要求對方交代拍攝《花木蘭》期間與新疆當局的合作關係，包括當地的安全和宣傳機構，以及是否有當地勞工參與；並質問迪士尼對禁止與侵犯人權者建立關係的公司政策。

信中提到，該電影片尾鳴謝吐魯番公安局、中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部等，但美國商務部工業與安全局去年10月，指控吐魯番公安局侵犯人權，協助中國政府進行打壓及大規模拘押維吾爾人，已將之列入實體名單。信中質疑，迪士尼為何與涉事官員合作，形同默認涉犯下種族滅絕人士的合法性。

另外，中國駐加拿大大使館周日（13日）表示，發言人日前致函加拿大傳媒《環球郵報》指控中國在新疆暴行的文章，駁斥當中的涉疆問題言論錯誤，對此表示強烈憤慨和堅決反對。中國大使館強調，涉疆問題不是人權、民族或宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題；並指新疆如今處於歷史上最好的繁榮發展時期，中國治疆政策獲國際社會普遍積極評價；斥責有西方政客、媒體及學者惡意炒作涉疆問題，旨在破壞中國穩定及阻撓發展。