華大使促加拿大釋放孟晚舟　改善兩國關係

中國科企華為太子女孟晚舟前年12月在加拿大溫哥華被捕後，中加關係急轉直下。中國駐加拿大大使叢培武近日參與線上活動時表示，孟晚舟事件是當前中加關係的癥結所在，促請加方盡快作出正確決斷，糾正錯誤並妥善解決事件，為兩國關係重回正軌創造條件。

中國駐加拿大大使館網站上周六（12日）發布消息，指叢培武上周四（10日）參加加中友協（CCFS）主辦的嘉賓在線演講活動，就中國發展、中國對世界貢獻以及中加關係等發表主題演說。叢培武表示，今年是中加建交50周年，認為隨着中國進一步加強改革及擴大開放，中加關係迎來新機遇，而且中加關係應有新內涵，與各國加強合作應對霸權主義、保護主義等。

叢培武認為，中加關係面臨新挑戰，因孟晚舟事件陷入嚴重困難；又指愈來愈多事實印證孟晚舟事件的政治屬性，加拿大國內愈來愈多人對此有清醒認識，惟加方在此事中被美國利用，充當了美方幫兇。他認為，加方應拿出獨立自主國家的姿態，從事情本身是非曲直和公平正義出發，盡快妥善解決孟晚舟事件，讓她平安回到中國。他又指，中加關係從不缺少「拾薪人」，很多人正活躍在兩國友好交流合作中，為兩國友誼作出新貢獻。