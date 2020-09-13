主持人疑支持陰謀論運動　彭斯拒出席競選籌款

美國總統特朗普上月曾公開讚揚右翼陰謀論運動「QAnon」及其支持者，感謝他們的支持。美媒上周六（12日）報道，副總統彭斯取消出席在蒙大拿州舉行的特朗普競選籌款，事緣是活動主持人被爆出曾表態支持「QAnon」。

美聯社引述特朗普競選陣營表示，彭斯的行程有變，但沒有透露原因或籌款活動會否推遲舉行。較早前，來自蒙大拿州博茲曼市的兩名活動主持人曾分享和轉載「QAnon」的Twitter貼文。

蒙大拿州有3名共和黨候選人預定參加該場募款活動，包括參議員戴恩斯（Steve Daines）、競選州長的眾議員詹福爾特（Greg Gianforte），以及競逐眾議員的州審計長羅森代爾（Matt Rosendale）。他們與彭斯仍打算周一（14日）出席在博茲曼市附近城市貝爾格萊德的造勢大會。不過，戴恩斯競選發言人表示，戴恩斯不認識活動主持人以及不知道甚麼是「QAnon」。

美國總統特朗普上月曾公開讚揚右翼陰謀論運動「QAnon」及其支持者，感謝他們的支持。美媒上周六（12日）報道，副總統彭斯取消出席在蒙大拿州舉行的特朗普競選籌款，事緣是活動主持人被爆出曾表態支持「QAnon」。