新冠肺炎：UCLA研究稱南加州去年12月已爆疫情

美國截至周日（13日）累計667萬人感染新冠肺炎，死亡個案增至19.8萬宗。加州大學洛杉磯分校研究員發現，新冠病毒可能去年12月底已在南加州擴散，出現咳嗽和急性呼吸衰竭的患者人數比往年同期激增。

研究員評估加州大學洛杉磯分校醫療中心一千萬項紀錄，包括醫療系統和病人求診，發現去年底因咳嗽和急性呼吸衰竭，到該校醫院或診所求診的人數，比過去五年同期急增50%，這意味着新冠病毒可能當時已在當地傳播。今年1月21日，美國通報首宗官方確認的病例，患者由中國湖北省武漢市回國。

《紐約時報》上周六（12日）引述知情人士報道，疾病及預防中心的每周疫情報告，受總統特朗普任命的衞生及公共服務部發言人卡普托（Michael Caputo），以及後者顧問亞歷山大（Paul Alexander）審查。亞歷山大以「傷害總統」及「打擊管治」為由，下令修改已經公布、被指誇大兒童感染病毒風險的內容。

報道指，疾病及預防中心部分官員考慮辭職，抗議華府政治干預。卡普托受訪時表示，調整報告內容主要由亞歷山大負責，又指分歧是科學的一部分，強調無人曾下令做任何事。他指大部分修改內容不獲接納，聲稱不是政治干預。