一旦封殺華為　傳政府不向電訊商賠償

加拿大政府仍未決定是否跟隨盟友美國步伐，禁止國內電訊商採用中國公司華為生產的5G網絡設備。英媒周日（13日）報道，加拿大政府一旦決定禁用華為，將不會賠償電訊商，有可能引發政府與電訊商高達10億加元（約59億港元）的補償爭拗。

報道引述2名匿名加拿大政府消息人士指，有受影響企業已表明，若政府宣布正式禁用華為設備，他們要求為拆除現有設備獲得賠償。報道指，政府認為現時無強力法律依據，要為因國家安全所做的恰當決定而補償。消息人士透露，聯邦政府官員也關注公眾對政府向大型企業提供巨額賠償的看法。

另有政府知情人士指，渥太華寧願將錢用於振興因新冠肺炎疫情受挫的經濟，而不是用來賠償。加拿大創新科技及經濟發展部長貝恩斯（Navdeep Bains）則指，現時討論政府未來就華為及5G網絡的動向言之過早。

加拿大已花了2年研究是否允許華為進入當地5G網絡市場，至今年6月仍無迹象顯示短期內會決定。一些加拿大電訊商已設法自救，其中在4G網絡中使用華為設備的貝爾和科研表示，將與愛立信和諾基亞合作。