特朗普內華達州造勢大會　3個月來首次室內舉行

美國總統特朗普周日（13日）到內華達州展開競選活動，有別於過去3個月來的造勢活動都是在戶外地方，今次活動在亨德森一間重型機械製造商的廠房內舉行。雖然特朗普競選團隊提供口罩予出席者，但很少人佩戴。亨德森市向主辦單位發出警告，指可能處以罰款。

特朗普在活動上重申希望各州各地盡快解除封城，他說：「我們不會再封城，封城只會摧毀數以百萬計美國人的生活和夢想。」他又再次用「中國病毒」來稱呼新冠肺炎，說：「我們會很輕易就擊倒『中國病毒』。」

特朗普在向支持者發表的個多小時演說中，大談要強制監禁焚燒國旗的人、稱讚在場的終極格鬥冠軍賽（UFC）選手，以至認可法外處死攻擊警員的人。他亦不忘批評民主黨總統競選對手拜登，指對方是「疲憊的職業政客」，不配做總統。他又反諷傳媒，揶揄說：「也許他（指拜登）會贏，因為傳媒不喜歡我。」其支持者則齊聲回應：「我們喜歡你。」

在造勢大會舉行前，內華達州民主黨籍州長西索拉克（Steve Sisolak）及亨德森市議會向主辦單位發信及警告，指活動未經批准，而且有大批人聚集，可能違反州長宣布的抗疫指引，或會處罰主辦方及參加者。

索拉克更發聲明狠批特朗普「魯莽、自私，置無數內華達人性命於危險」。特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）反駁，指若數千人可以上街示威、可以在賭場賭錢、可以在街頭騷亂焚燒小商店，他們也可以行使第一修正案賦予的權利出席和平集會，更引述特朗普對支持者說：「若州長對付你，總統會撐你。」