特朗普前顧問：一旦敗選即頒戒嚴令　拘克林頓夫婦朱克伯格

美國總統特朗普前顧問斯通上周四（10日）接受陰謀論網站INFOWARS線上訪問，指一旦特朗普無法勝出11月大選，可立即頒布戒嚴令，拘捕前總統克林頓夫婦、社交網Facebook始創人朱克伯格及蘋果公司行政總裁庫克等人。

斯通表示，特朗普可考慮動用《反叛亂法》拘捕克林頓夫婦、內華達州參議員里德（Harry Reid）、朱克伯格及庫克等任何有違法證據的人士。他批評民主黨籍的內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）是「廢物」，又指該州州政府十分腐敗，即使出現可信的投票結果亦不需理會。

斯通呼籲特朗普於投票日前，向內華達州克拉克縣派出聯邦法警，並於投票日晚上從州政府手中接管票站。他亦建議在投票日成立由聯邦調查局（FBI）、聯邦法警及共和黨州份官員組成的執法隊伍，必要時在全國採取行動阻止犯罪行為，並準備就選舉結果提出法律訴訟。

另一邊廂，特朗普上周六（12日）接受霍士新聞採訪，透露有權動用《反叛亂法》鎮壓左翼分子示威，並可在數分鐘內收拾局面。《反叛亂法》始於1807年，授予總統有權調動武裝部隊執行聯邦法律，特朗普於6月曾試圖引用該法，調動美軍鎮壓反警暴騷亂。