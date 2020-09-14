美媒：美駐華大使將離職　11月大選前離開中國

中美關係緊張之際，美媒周一（14日）引述知情人士指，美國駐中國大使布蘭斯塔德將離職，於11月的美國總統選舉前離開中國，暫未知原因。國務卿蓬佩奧周一在Twitter發文感謝布蘭斯塔德在過去逾3年的服務，但無提及布蘭斯塔德是否離任。有分析指，時值中美關係升溫，若美國駐華大使出現真空期，勢令兩國關係走向在大選前更不明朗。

多間美媒引述消息指布蘭斯塔德將離任，但無透露原因，國務院亦未有官方宣布。蓬佩奧發文感謝布蘭斯塔德任職駐華大使期間的貢獻，稱總統特朗普委任他是因為他與中國長期有往來，令他成為代表特朗普政府的最佳人選，在中美這段重要關係中捍衞美國利益及理念。

蓬佩奧讚揚布蘭斯塔德對再平衡中美關係的貢獻，令兩國關係變成由成果主導、相互及公平，這會美國未來數十年的亞太地區外交政策有正面影響。

現年73歲的布蘭斯塔德在擔任駐華大使前，是美國艾奧瓦州州長，在位六年，是美國史上任期最長的州長。他於1980年代已與中國領導人有交情，並於2004年設宴款待到訪艾奧瓦州的中國領導人，交流兩國農業發展。特朗普上台後委任布蘭斯塔德為駐華大使，2017年7月履新。

布蘭斯塔德近日捲入中國官媒《人民日報》評論文章風波，布蘭斯塔德早前準備在該報發表題為《基於對等，重啟關係》的文章被拒，蓬佩奧稱事年反映北京虛偽，該報則反駁美方稱文章內容錯漏百出，與事實嚴重不符。