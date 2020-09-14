搞笑野生動物攝影獎入圍作品　海龜怒舉中指成焦點

由美國「生而自由基金會」（BFF）主辦、一年一度的「搞笑野生動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）上周四（10日）公布今年進入決賽的44張攝影作品，廣邀民眾投票選出最佳作品。多幅作品十分吸睛和搞笑，當中一張海龜舉中指的照片獲得網民關注。

美媒上周六（12日）報道，入圍作品來自世界各地，其中3幅備受注目。包括攝影師菲茨派翠克（Mark Fitzpatrick）在澳洲昆士蘭省島嶼，拍到一隻海龜怒視鏡頭及看似舉起中指；一條鸚嘴魚向鏡頭展露「微笑」；一隻浣熊愜意地將後腿和尾巴伸出樹外。

不少攝影師細心捕捉到不同動物的日常面貌，如日本獼猴在天然溫泉中舒服得咧嘴的模樣；挪威斯匹次卑爾根群島一隻北極熊掩臉，似乎為冰川融化悲嘆。一隻普通翠鳥啣着一條魚，站在一塊「禁止捕魚」立牌上，諷刺意味十足。

比賽2015年由2名攝影師發起，今年已踏入第6個年頭，旨在以輕鬆幽默方式喚起人民保護野生動物和環境的意識，以及紓解都市人生活壓力。BFF表示，本以為今年參賽作品會因世界巨變減少，未料收到有史以來最多的7000份，非常振奮人心。總冠軍將於10月22日公布。