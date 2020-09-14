遇截查拒出示身份證　黑人男子遭白人警按地打頭

美國喬治亞州克萊頓縣一名黑人男子，上周五( 11日）晚乘坐共享汽車時被警員截查。2名白人警員要求他出示身份證被拒後，合力將他按倒地上制服，然後押上警車帶返警署，期間男子兩度失去知覺。事發片段其後在社交網瘋傳，克萊頓縣警方周日（13日）宣布，其中一名涉事警員已革職，正就事件調查。

事發於晚上約8時，26歲事主沃克（Roderick Walker）與女友及5歲大兒子，到租車公司還車後，付款予一名司機開車載他們到另一目的地。期間他們被一輛沒有標誌的汽車截停，車上2名警員指沃克乘坐的汽車尾燈壞了，要求他出示身份證。沃克指沒帶，並反問警員何以要查他身份證。2名警員隨即似被激怒，合力將沃克按在地上，又出手打他的頭、臉和身體，之後又一起壓在他的頸和身上，令他大呼「抖不到氣」。

從旁人拍下的片段可見，沃克被毆打至失去知覺，連站也站不穩。最後第三名警員上前給他扣上手銬再押上車。而沃克的女友一直在旁哭叫警員「不要殺他」，其兒子也不停哭叫。

事發片段及沃克左眼被毆至瘀腫的照片在社交網引來極大迴響，其家人聘請律師要求保釋，惟警方以沃克另涉多宗虐兒、藏械、拒捕等重罪拒絕，並指經X光檢驗後，沃克沒有有骨折。