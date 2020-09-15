港區國安法︰美國國務院更新中港旅遊警示　同列為第3級

中美關係緊張之際，美國國務院周一（14日）更新對中國大陸及香港的旅遊警示，指因應新冠肺炎疫情和肆意執法情況，將兩地同列為第3級「重新考慮是否前往」（Reconsider Travel）。

美國對上一次對香港更新旅遊警示為今年6月初，當時香港被列為第2級「提高警惕」（Exercise Increased Caution），今次則上調至第3級。警示內容提到，自今年7月1日實施《港區國安法》以來（註：該法實際上是6月30日深夜11時生效），中國政府單方面及任意地在香港行使警方和國安人員的權力，並意圖利用這權力，針對一些被視為分裂國家、顛覆國家、恐怖主義及勾結外國勢力的活動，涵蓋範圍包括身在香港以外的非香港居民或團體，增加了曾公開批評中國的美國人被拘捕、拘留、驅逐及檢控的風險。

中國大陸方面，就由原本第4級「切勿前往」下調至第3級。警示內容提到中國的新冠肺炎疫情有所改善，因此下調級別，惟亦指中國政府會任意地利用法律令美國及其他國家公民不能離境或被錯誤拘禁。