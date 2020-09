4華企涉新疆實施強迫勞動　海關禁入口相關產品

美國海關和邊防局(CBP)周一(14日)宣布即日起,以涉及在新疆實施強迫勞動為由,禁止4間中國企業所製造的產品進口。被禁入口的包括棉花、成衣、美髮用品及電腦零件。

被點名的4間新疆公司包括伊犁卓萬服飾製造有限公司(Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd)、保定市綠葉碩子島商貿有限公司(Baoding LYSZD Trade and Business Co.)、準噶爾棉麻有限公司(Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co.)及合肥寶龍達信息技術股份有限公司(Hefei Bitland Information Technology Co.)。首2間為新疆成衣廠,而第3及第4間則被指用囚犯及強迫勞動方式生產電腦零件。

國土安全部署理副部長庫奇內利(Ken Cuccinelli)稱,這不是中國政府所描述的職訓中心,而是集中營,少數宗教團體及族裔遭受虐待,被迫在極度惡劣的環境下工作,無所依靠,亦無自由,又指他們是現代奴隸。