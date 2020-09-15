金星大氣層出現磷化氫　或證有生物存在

金星有濃密大氣層，但大氣成分以二氧化碳以及硫酸雲為主，強烈的溫室效應使金星成為全太陽系最熱的一顆行星，不管白天或是晚上，表面溫度都高達攝氏400度以上，這麼惡劣的環境很難想像會有生命存在，然而，天文學家發現，金星的大氣層似乎存在有機分子「磷化氫」，這種臭氣在地球上是生物所形成的，令人懷疑金星是否有生物存在。

雖然金星表面很可能沒有生命，但是有些科學家認為，在金星的高層大氣層當中，氣壓沒有那麼強，溫度沒有那麼熱的部分，或許會有漂浮型的生命存在。來自英國曼徹斯特大學、美國麻省理工學院和英國卡的夫大學的研究團隊，透過智利的阿塔卡馬（ALMA）電波天線陣列，和位於夏威夷的馬克士威爾望遠鏡)對金星的長期觀測，發現在金星的大氣層似乎有磷化氫，相關論文發表周一（14日）的《自然天文學》上。

磷化氫一種無色、劇毒、有魚腥臭味的氣體，但是許多天體生物學家將磷化物的存在，視為一種「生物簽名」，也就是生命存在而留下的物質。因為就以地球為例，所有的磷化氫，都來源於厭氧細菌而生的產物，沒有其他任何方式可以生產出磷化氫。

根據目前得到的訊息，研究人員認為，雖然磷化氫也可能是非生物機制而產生，但由於發現的量頗大，也就無法以化學作用來解釋。領導研究的卡的夫大學天文學家格里夫斯（Jane Greaves）對發現感到十分驚訝，甚至震驚。而有份參與研究的麻省理工學院天體物理學家蘇澤席爾瓦（Clara Sousa-Silva）則指，最合理解釋，就是金星的磷化氫源自生物，又指如這假設得到證實，證明生命並非地球獨有，而是普遍存在於我們的星系中的其他宜居行星。