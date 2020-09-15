啟動與湄公河合作　蓬佩奧斥華建水壩加劇乾旱

美國國務卿蓬佩奧周一（14日）發表聲明，宣布啟動湄公河-美國夥伴關係，承諾加大對該地區的投資與合作，將對區域項目提供超過1.5億美元（約11.7億港元）的初始投資，又指摘北京單方面操縱湄公河上游大壩，加劇歷史性的乾旱。

蓬佩奧在聲明中表示，湄公河-美國夥伴關係致力於實現湄公河夥伴國家的自治、經濟獨立、良治和可持續增長。基於美國與湄公河地區20多年在對抗傳染病方面的合作，美國已向該地區投入5200多萬美元（約4億港元）對抗新冠病毒疫情，又通過美國國際發展金融公司提供10多億美元（約78億港元）資金，發展東盟國家的基礎設施，支持該地區的經濟增長，計劃在未來數年內再投資數十億美元。

湄公河-美國夥伴關係將繼續加強水安全和湄公河委員會的工作，包括計劃中的5500萬美元（約4.3億港元）的新投資，用於打擊跨國犯罪，包括販毒和人口、武器及野生動植物的販運。這項合作關係又將通過亞洲加強發展與增長（Asia EDGE）項目、日-美-湄公河電力合作夥伴關係（JUMMP）和日-美戰略能源夥伴關係（JUSEP），增加對能源安全和電力行業發展的支持。美國打算與像日本、澳洲、南韓、印度和湄公河等夥伴緊密合作。

蓬佩奧表示，中國是該地區自然環境和經濟自治的最大挑戰。而針對北京在上游攔水的決定，他鼓勵湄公河地區的國家要求北京全年分享水數據，包括水和與水有關的數據，以及土地使用、水壩建設和運營數據。

蓬佩奧又表示，關注到湄公河地區內與基礎設施相關的債務，以及中國國營企業掠奪性和不透明的商業行為。他認為，該地區的人口、毒品和野生動植物的販運熱潮，大部分源自與北京有關聯的組織、公司和經濟特區。