西岸山火延燒　拜登斥特朗普「氣候縱火犯」

美國西岸的山火未息，至今造成加州、華盛頓州及俄勒岡州合共35人死亡。總統特朗普及民主黨總統候選人拜登借機力數對方不是，為大選拉票。拜登周一（14日）斥責特朗普是「氣候縱火犯」，到訪加州視察的特朗普則稱科學並非知曉任何事，又將責任歸咎於地方政府管理不善。

拜登在家鄉特拉華州出席活動時，怪責特朗普無視國家的「中央危機」，山火造成加州、華盛頓州及俄勒岡州的破壞及死亡數字顯示總統領導能力不足，目前需要的是有領導能力的人而非代罪羔羊，直指特朗普領導下的美國並不安全。他又稱若選民投給「氣候否認者」，未來4年有更多火災都不足為奇。

特朗普周一則到訪加州視察災情，把責任推卸予地方官員，重申火災無法受控源於地方政府林木管理不善，而這問題能較快解決，氣候轉變需時較長及國際合作，亦認為中國、俄羅斯及印度不會妥協。他又指，其他城區如澳洲、西伯利亞、南歐的易燃樹木比美國多，但山火都沒有失控。

民主黨籍的加州州長紐瑟姆與特朗普見面時，指對方可以不同意氣候變化一說，但請尊重其他不同意見。特朗普在加州亦與參與救災的人員會面，有記者問及為何他要3周才承認今場山火嚴重性，他批評這是「極差」的問題，反駁稱他有宣布緊急狀態，不要說他無行動。