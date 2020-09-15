左翼參考右翼文宣　網上煽動反警暴力

美國反種族歧視的左右兩翼對峙情況日漸頻繁，網絡傳播研究機構（NCRI）周一（14日）發表報告，指左翼分子利用網上平台發表反警察口號及網絡迷因（meme），試圖批評警察，煽動網民毀壞公物及襲警。

曾研究右翼組織暴力的NCRI發現，左翼分子倣效右翼人士的社交媒體策略，利用meme及幽默用語等散播文宣及協助現實社會活動，而在外國論壇「Reddit」及社交平台Twitter上的反警口號留言，自黑人男子弗洛伊德事件後，更分別急升近300%及超過1000%。網絡迷因是指一夕間在互聯網上被大量宣傳及轉播，一舉成為備受注目的事物。

另外，有meme呼籲網民利用雷射筆阻差辦公及焚燒警設路障，甚至叫人製作3D打印槍械避過警方追蹤槍枝來歷。其中使用口號更有上升趨勢，例如以英文用詞開首的縮寫「ACAB」即「所有警察都是混賬」（All Cops Are Bastards）。

研究亦發現這些活動可能與7月25日在西雅圖、波特蘭及其他城市的暴動有關。左翼人士在暴力問題的責任雖遠不及白人至上主義和右翼組織，但研究人員芬克爾斯坦（Joel Finkelstein）擔心，目前未知相關文宣有多危險，可能會引發更嚴重事件。