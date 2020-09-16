蘋果舉行秋天發布會　推全新Apple Watch

美國蘋果公司於港時間周三（16日）凌晨1時舉行秋天發布會，公布推出全新Apple Watch，而會否推出新型號iPhone 12則屬未知之數。

行政總裁庫克一開始在蘋果於加州總部出場，提及重點為Apple Watch和iPad兩種產品。率先登場的是Apple Watch series 6，並首次推出深藍色及紅色Product RED，新增血氧量度功能，15秒便可以偵測血氧含量。另外，推出沒有接口的新彈性新錶帶Solo Loop和多個新錶面，包括以Memoji自設錶面。而新設的Family Setup，用家以一部手機就可以監察和管理一家人的狀態，如子女在身處及上課提示等。

蘋果將推出平價的Apple Watch SE，最便宜為279美元（約2,176港元），內置S5處理器，以及有Fall detection功能。而Apple Watch series 6則由399美元（約3,112港元）起。

蘋果又公布新健身服務「Fitness＋」，Apple Watch連動iPhone、iPad或Apple TV遙距邊睇片、邊聽Apple Music、邊跟導師做運動，提供10種不同健身項目選擇。費用為一個月9.9美元（約77港元）或一年79.9美元（約623港元），料年尾推出，但香港並不是此功能首發地。