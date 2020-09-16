美轟炸機飛近俄遠東　派神盾艦入黑海

美俄軍機空中對峙的情況有增無減，美軍超音速轟炸機相隔不到一周，周二（15日）飛近俄羅斯，結果在俄國遠東地區上空遭俄軍戰機攔截。與此同時，美軍神盾驅逐艦駛往黑海，準備與區內的北約盟友及夥伴執行海上安全行動。

俄羅斯國防部周二表示，當天在白令海國際水域上空發現一架美軍B1B超音速轟炸機飛近邊界後，太平洋艦隊航空兵米格31戰機及東部軍區蘇35戰機緊急出動，在白令海及鄂霍次克海上空伴飛攔截。美軍轟炸機其後改變飛行方向，遠離俄國邊界飛走，俄軍戰機亦結束任務返回基地；美國國防部暫未證實事件。

根據俄羅斯國防部發放的影片，可見該架美軍轟炸機的垂直尾翼印有「DY」，顯示它駐守德州戴斯空軍基地。上周四（10日），美軍3架B1B從該基地出發飛往俄羅斯北部「後花園」、北冰洋的東西伯利亞海，之後降落在阿拉斯加州艾爾森空軍基地，因此相信其中一架轟炸機，執行今次任務飛近俄國遠東地區。

另一邊廂，美軍神盾驅逐艦羅斯福號周二由地中海向北駛往黑海，是今年第6艘部署該海域的美軍艦艇。美軍表示，羅斯福號在黑海巡航期間，重點加強地區海上穩定、聯合備戰狀態及海軍力量，同時展示北約對黑海安全的集體決心。