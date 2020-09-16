新書引述特朗普揭露　金正恩把張成澤斷頭屍放樓梯示眾

美國《華盛頓郵報》資深記者、曾揭發水門事件的伍德沃德（Bob Woodward），新書《憤怒》中引總統特朗普稱，2013年北韓領袖金正恩的姑丈張成澤被處決後，以斷頭屍的狀態被放在北韓高層官員路過的樓梯上展示。

特朗普聲稱金正恩把一切事都告訴了自己，向伍德沃德描述了張成澤被處決的內容。特朗普表示，金正恩殺了姑父後，把他的屍體放在「參議員」路過的樓梯上，還把砍下來的頭放在胸口上。雖然不清楚特朗普提到的「參議員」應該是北韓高層官員。

關於張成澤的處刑方式至今未能得到確認，他的屍體也不曾被展示和報道過，但有傳聞稱，張成澤2013年被高射炮殘忍處決。

另據悉，金正恩在2019年8月寫給特朗普的親筆信中，對韓美持續開展聯合軍演表示不滿稱：「我感到不愉快，我不想對你隱瞞這種情緒」、「無論是現在還是將來南韓軍都無法與我為敵。」他還主張稱，北韓擁有無需特殊手段的強大軍隊，南韓軍無法與北韓軍為敵。惟在金正恩表達上述不滿的情況下，特朗普幾天後卻在白宮向記者宣稱：「我為收到一封美麗的信，內容也非常積極。」與此同時，特朗普評價金正恩為狡猾、善用伎倆、非常聰明以及硬漢。