新冠肺炎：1.5萬億美元紓困方案　佩洛西指願推遲休會求共識

美國眾議院公布由民主共和兩黨50名議員商討，約1.5萬億美元（約11.7萬億港元）的新一輪刺激經濟溫和版方案，但仍未達共識。眾議院議長佩洛西周二（15日）表示，願意推遲10月2日的休會期，以爭取更多時間達成協議。

兩黨議員仍就紓困法案存在分歧，儘管紓困金額已一再下調，但仍有部分保守派議員認為過於昂貴，部分民主黨資深議員質疑，法案無法刺激經濟及保障市民，白宮則指法案值得考慮。佩洛西接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，眾議院會繼續談判，直至達成共識為止。

是次紓困法案的措施包括每名市民獲派1200美元（約9300港元）、為失業人士提供8星期的救濟金，而每星期派發50美元（約387港元）等。而最受爭議的州份及地方撥款，暫時所定的金額為5000億美元（約3.81萬億港元）。

參議院多數黨領袖麥康奈爾認為方案並非如想像中好，但仍希望兩黨有共識。眾議院民主黨領袖霍耶則表示，民主黨議員將無限期待命，只要兩黨達成協議，國會將在表決前24小時發出通知。

另外，緬因州米利諾基特（Millinocket）上月爆發的婚禮感染群組，至今已超過175宗確診及至少7人死亡。疾病管制與預防中心（CDC）表示，有確診者同時涉及其他爆發群組，而所有病歿人士均為「間接感染」個案。