拜登訪佛州爭取拉美裔支持　直斥特朗普「蠢材」

美國大選選情熾熱，前副總統拜登周二（15日）首次以民主黨總統候選人的身份，到訪關鍵的搖擺州份佛羅里達州，爭取拉美裔選民支持。對於爭取連任的總統特朗普，近日多番質疑其認知能力及服藥改善表現，拜登形容有關言論「愚蠢」，又稱期待總統候選人辯論，直指特朗普是「蠢材」。

拜登先到訪佛州坦帕（Tampa），與當地的退役老兵舉行會談，重提特朗普涉侮辱陣亡美軍的風波，批評其言論非常冒犯。他之後前往愈來愈多波多黎各社區的基西米市（Kissimmee），出席國家拉美裔文化遺產月活動。他表示，州份地位將是最有效的方法，確保波多黎各居民獲得公平對待，在聯邦層面有平等的代表性，但必須要由波多黎各人決定，聯邦政府將尊重有關決定並採取行動。

拜登批評特朗普，沒有了解到波多黎各人其實已是美國公民，攻擊對方在2017年波多黎各風災的反應；強調自己不會對受颶風蹂躪的人民置之不理，並提出加快投入災後重建的資金，減輕當地的債務負擔。他指摘：「特朗普除了不斷攻擊拉美家庭的尊嚴之外，甚麼都沒有做，這是錯的，這不是我們該有的樣子。」另外，拜登副手賀錦麗則首次回到家鄉加州拉票。

美國蒙茅斯大學（Monmouth University）最新進行的民調顯示，特朗普在佛州軍人及退役老兵的支持率，只輕微領先拜登；而在拉美裔選民的支持率，拜登則以58%拋離特朗普的32%。另有民調顯示，拜登在佛州選情輕微領先特朗普，但在當地拉美裔的支持率，卻落後於2016年民主黨總統候選人希拉妮。