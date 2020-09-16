新冠肺炎：特朗普否認低估疫情　稱最快3周有疫苗

美國總統特朗普周二（15日）出席電視節目時表示，新冠肺炎疫苗最快可在3至4星期內推出。有觀眾批評特朗普低估疫情的嚴重性，他則再次否認，並強調自己提出非常強力的行動應對疫情。另外，該國疫苗試驗再有參與者出現副作用。

一名任職健康研究員的觀眾在節目中，對特朗普自5月起的防疫政策深表失望；另有學生質問特朗普，為何明知疫情會令低收入家庭及少數族群的生活受重創，但仍淡化疫情的嚴重性。特朗普否認指控，反稱自己「高估」疫情，購置醫療物資、對中國及歐洲頒布旅遊禁令等應對；又指摘民主黨的不是，並重提「群體免疫」理論，但疑口誤説成「羊群心理」。

特朗普表示想更快取得疫苗，所以催促食品及藥物管理局（FDA）加快進度，而非是出於政治因素（意指影響11月大選）而作此舉動。他又揶揄上屆政府可能要用數年時間，才可推出疫苗。

另外，美國大型製藥公司輝瑞生產的新冠疫苗，預計下月公布臨床試驗結果。該公司周二表示，有參與者出現輕微至中等的副作用，包括發燒、頭痛、肌肉痛等。由於是盲測試驗，該公司目前無法得知參與者注射的是安慰劑還是疫苗，但強調獨立數據監察委員會得知參與者資料，若有任何安全問題將通知研究人員。