拜登華裔支持度達56%　多特朗普36個百分點

美國周二（15日）公布的民調顯示，民主黨總統候選人拜登在亞裔及華裔選民的支持度，領先總統特朗普24個及36個百分點；越南裔是唯一亞裔族群對特朗普的支持度高於拜登。亞裔組織表示，近期有指特朗普華裔支持者多，不能反映整體趨勢。

亞裔組織亞太裔投票、亞太數據中心、亞裔推進正義協會當天公布2020年亞裔選民調查結果，表示今年7月4日至9月10日訪問1,569名已登記的亞裔選民，族群分別是華裔、印度裔、韓裔、越南裔、日本裔及菲律賓裔。分析調查後發現，亞裔選民今年的參政熱情度達到最高點，比前年中期選舉的參政熱情度更高。

54%受訪者表示在大選投票支持拜登，支持特朗普的比例只有30%。若把受訪選民的族裔細分，支持拜登的華裔比例高達56%，大幅拋離特朗普的20%；在眾多亞裔族群中，特朗普只有在越南裔的支持度領先拜登，兩者比例是48%對36%。

此外，54%受訪者對拜登有正面評價，負面評價的比例為34%；與支持度一樣，只有越南裔對他的負面評價多於正面評價，分別是48%對30%。60%受訪者對特朗普反感，只有34%有好感；高達66%華裔對他有負面評價，喜歡他的僅22%。越南裔亦是唯一亞裔族群，對特朗普的看法是正面多於負面，分別是54%對38%。